Cristina y Kicillof no se hablan, Máximo se mueve y Massa espera: el peronismo se disputa el poder para 2027.

El armado político del peronismo de cara al ciclo electoral de 2027 ingresó en una fase de incertidumbre estructural. Sin una mesa de conducción unificada ni un mecanismo reglamentado para dirimir la oferta ejecutiva en la República Argentina, la principal fuerza de oposición atraviesa una parálisis generada por la ruptura del diálogo entre sus dos máximas figuras: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Tras más de un año sin mantener conversaciones directas, la convivencia entre el cristinismo y la estructura bonaerense ingresó en una fase de distanciamiento irreversible, donde cada sector despliega su propia estrategia de acumulación territorial. Cristina Kirchner y Axel Kicillof no se hablan y profundizan la grieta interna.

Mientras la gestión del presidente Javier Milei busca impulsar reformas al esquema electoral de las PASO, el peronismo debate cómo suplir la falta de una primaria obligatoria. Kicillof aceleró la construcción de su proyección nacional a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), manteniendo reuniones con gobernadores del interior y sectores del sindicalismo tradicional.

En el entorno del mandatario platense no descartan competir en una interna partidaria directa, convencidos de que la renovación del liderazgo peronista exige autonomía frente a las decisiones que se toman en el Instituto Patria.

Kicillof consolida el Movimiento Derecho al Futuro como plataforma nacional.





El factor judicial de CFK y los movimientos tácticos de Máximo y Massa

El sector de La Cámpora —que cuenta con dirigentas de peso como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la ex titular de ANSES, Fernanda Raverta— mantiene la premisa de no clausurar la centralidad política de Cristina Fernández.

El espacio aguarda con expectativa un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las presentaciones contra la condena en la Causa Vialidad. Ante la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la ex mandataria, en los pasillos de la coalición comenzó a circular el nombre de Máximo Kirchner como eventual carta electoral del núcleo duro.

En paralelo, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, retiene canales abiertos con ambas facciones, reservando su definición para cuando se clarifique el mapa de alianzas. Massa mantiene la neutralidad mientras en el kirchnerismo suena Máximo.

Un 17 de octubre dividido y la toma de posición de Grabois

La falta de cohesión tuvo su correlato público en los actos fragmentados del Día de la Lealtad, donde cada tribu peronista organizó movilizaciones independientes sin un mensaje compartido.

En este marco de dispersión, el diputado nacional Juan Grabois (Frente Patria Grande) fue uno de los primeros en explicitar su apoyo a la candidatura presidencial de Kicillof en caso de confirmarse la imposibilidad legal de Cristina.

La propuesta del exgobernador sanjuanino Sergio Uñac de organizar internas por regiones o el planteo del riojano Ricardo Quintela exponen los escollos logísticos y financieros para concretar una comicio partidario transparente, demostrando que el peronismo enfrenta la urgencia de reconstruir reglas antes de elegir candidato.

Lo que tenés que saber sobre la interna peronista