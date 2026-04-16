Cruces en el Concejo de Berisso por el programa "Volver al Trabajo" y la emergencia alimentaria

El Concejo Deliberante de Berisso inició su ciclo legislativo 2026 con una sesión que funcionó como caja de resonancia de la crisis nacional.

Con un cuerpo compuesto por 10 concejales de Unión por la Patria, 5 de La Libertad Avanza, 3 de la UCR-AMUBE, 1 de Unión, Renovación y Fe, y 1 de Juntos por el Diálogo Federal, el recinto se convirtió en un escenario de fuertes cruces políticos y reclamos sociales encabezados por la UTEP, las CTA y movimientos barriales.

El eje central del debate fue el programa "Volver al Trabajo". El bloque oficialista logró aprobar el rechazo a su eliminación por 15 votos contra 5.

Los libertarios, que votaron en bloque por la negativa, justificaron la medida como una reasignación de partidas hacia la AUH y la Tarjeta Alimentar, mientras que la UCR, si bien acompañó el rechazo, exigió medidas concretas a nivel local como la emergencia alimentaria.

En cuanto a lo que se dijo, el primero en exponer del bloque libertario fue el incognito Damián Mena, que hasta hace poco era parte de una ONG que trabajaba con comedores,

"queremos proponer y también de sumarnos una mesa de trabajo, de diálogo con el ejecutivo y los sectores sociales de la ciudad. Nos parece importante que podamos asistir y trabajar en conjunto porque entendemos también que no solamente es un rechazo, que no es una necesidad de fondo la baja del plan, creemos que hay una cuestión de fondo".

Por su parte, Maxi Fernandez de su unibloque Juntos por el Dialogo Federal, se dirigió a las organizaciones sociales "el rechazo o no es un posicionamiento político y me parece perfecto que quieran llevarse la posición de cada bloque político".

Patricio Yalet profundizó sobre el proyecto de expediente que van a estar presentando de la emergencia alimentaria lo que aclaró

"con este expediente lo que estamos haciendo es no sacarle responsabilidad al gobierno nacional, también darle una herramienta al intendente para que ese presupuesto que ya tiene armado lo pueda retocar un poco".

La guerra por las tasas y la "asfixia" municipal

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió con el proyecto de La Libertad Avanza para reducir las tasas municipales.

La presidenta del cuerpo, Aldana Iovanovich, bajó a su banca para lanzar una dura acusación contra el bloque libertario, calificando la iniciativa de "extorsiva" y parte de un plan sistemático para "ahorcar" a los intendentes.

👉 "Buscan ahorcar a los municipios, esto es una bajada sistemática, política, organizada, extorsiva, a los intendentes (...) Nos quitan todo tipo de obra porque el Estado no sirve, les sacan los remedios de los jubilados, a las personas con discapacidad. ¿Cómo quieren que la resolvamos la vida de los vecinos de Berisso? " "Que también pretenden que bajemos las tasas municipales de un 14 por ciento de cobrabilidad que tenemos. No seamos hipócritas, nosotros somos de Berisso, caminamos por la ciudad. Gasten su energía y su pensamiento y todo su expertise en hacer proyectos que sumen a la ciudad".

El debate escaló hasta tocar la realidad de los recursos locales, donde el oficialismo recordó que la Provincia de Buenos Aires recibe 468 millones de pesos menos por parte del Gobierno Nacional.

Daniela Rivero, la concejal que está haciendo sus primeros pasos en la política local, contraatacó responsabilizando al oficialismo local por el estado de la ciudad y la falta de servicios básicos como cloacas.

Por su parte, el bloque libertario, a través de Darío Luna, respondió con dureza cuestionando la falta de servicios básicos en los barrios:

👉 “Yo en Berisso, no vivo en ningún country. Legislo para la ciudad de Berisso, a mi me preocupan los vecinos de Berisso”.

Conflictos por fondos y patrimonio nacional

La situación de los Bomberos Voluntarios también generó chispas. Ante el reclamo por la demora en las transferencias nacionales, la concejala libertaria Melisa Aguilera atribuyó el retraso a "cuestiones administrativas", lo que derivó en un nuevo cruce con el oficialismo sobre presuntas deudas municipales con la institución, negadas tajantemente por Iovanovich.

Finalmente, la Calle Nueva York volvió al centro de la escena. La UCR-AMUBE solicitó informes detallados sobre las obras en la zona, recordando que se trata de un Patrimonio Nacional.

El concejal Patricio Yalet advirtió que cualquier intervención debe contar con el aval de la Dirección Nacional de Patrimonios Históricos para no alterar su valor histórico, ante la incertidumbre de los vecinos sobre el plan de ejecución.