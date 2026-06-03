El escenario político de la Provincia de Buenos Aires ingresó en una fase de ebullición interna hacia los próximos comicios de 2027. Mientras la oposición (LLA) intenta hacer pie en la provincia donde se libra la madre de todas las batallas, el oficialismo provincial (PJ), exhibe múltiples aspirantes para la gobernación.

En este ajedrez territorial, la figura de Julio Alak emerge como la carta con mayor peso institucional y político. El mandatario de La Plata capitaliza su vasta experiencia gestionando consensos. El ex ministro de Justicia de Nación primero y de PBA luego, viene cerrando acuerdos desde que se inició 2026 con intendentes y referentes territoriales peronistas, radicales y vecinalistas.

También, Julio Alak mantiene una estrecha relación con Axel Kicillof, de quien fue ministro y principal consejero político en su primer mandato; y con Cristina Fernández de Kirchner, con quién la una amistad y un fuerte afecto personal que excede lo político, y que será seguramente en el momento de las definiciones su principal impulsora.

La danza de nombres en el PJ abarca terminales clave del conurbano. Dirigentes como Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda o el acosador Fernando Espinoza, mandatario de La Matanza, también mueven sus piezas activamente. Mayra Mendoza, la apuesta de máxima de La Cámpora y líder de Quilmes, aunque ahora es diputada, también integra este lote expectante. Sin embargo, los jefes comunales saben que tanta dispersión puede ser fatal contra el avance libertario.

La nómina justicialista se amplía hacia distritos periféricos cursando liderazgos ejecutivos fuertes. Federico Achával de Pilar, Ariel Sujarchuk de Escobar y Gustavo Menéndez de Merlo consolidan sus propias ambiciones provinciales. La lista cierra con Mariano Cascallares de Almirante Brown, Mario Secco de Ensenada y la vicegobernadora Verónica Magario, otra matancera que se elimina con Espinoza. Pese a tanta variedad, existe un respeto unánime sobre la trayectoria y capacidad de gestión del intendente de La Plata.

El valor del diálogo político

La centralidad del intendente de la ciudad de las diagonales radica en su elogiadísima muñeca negociadora y amplia capacidad dialoguista. No resulta un secreto que tanto Cristina Fernández de Kirchner como el mandatario bonaerense le profesan profundo respeto y afecto personal. Esta ponderación exclusiva ubica al exministro de Justicia por encima del resto de las ofertas territoriales peronistas. Su virtuosa gestión comunal es exhibida como modelo de reconstrucción ciudadana sustentable.

En paralelo, voceros del Frente Renovador disiparon cualquier especulación sobre postulaciones provinciales. Trascendió que Sergio Massa no tiene intenciones de competir por el sillón de Dardo Rocha bajo ninguna circunstancia. El dirigente tigrense descarta la opción provincial y concentra su energía buscando la presidencia de la Nación. Dicha definición despeja el camino para que los intendentes resuelvan su liderazgo sin fricciones.

Encuestas contra lealtad en LLA

Aunque el PJ mantiene múltiples alternativas bajo un paraguas de unidad, el partido violeta muestra una grilla de dos candidatos excluyentes. Las encuestas ubican muy bien a Diego Santilli. El referente del PRO sostiene su inserción bonerense, mientras la Karina Milei pretende que el postulante a la sucesión de Kicillof sea Sebastián Pareja, su mano derecha en PBA y presidente de LLA.

El mapa opositor suma complejidades con las posiciones que adoptan los actuales senadores provinciales y líderes distritales Diego Valenzuela de Tres de Febrero y Guillermo Montenegro de Mar del Plata. Ambos exalcaldes intentan preservar autonomía frente al severo torniquete financiero del Estado nacional. Un detallado informe de PrimeraPágina.info expuso oportunamente cómo la lapicera violeta de Karina los excluyó del poder nacional.

Los datos fiscales del Poder Ejecutivo muestran que la persistente recesión golpea con dureza las arcas públicas en Argentina. Frente a la crisis, el peronismo bonaerense apuesta a la experiencia como escudo protector principal. ¿Podrá el espacio unificar su oferta detrás de un liderazgo absoluto para retener la provincia? Los dirigentes históricos saben que la única verdad es el territorio y confían ciegamente en la conducción del jefe platense Julio Alak: ¿Lo coronarán finalmente?