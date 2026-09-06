La Cámpora de Berisso fue a San José 1111 a acompañar a Cristina y reclamó el fin de su proscripción.

Militantes de La Cámpora de Berisso participaron del acto realizado en San José 1111, al cumplirse cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, uno de los episodios más graves de violencia política registrados desde el retorno de la democracia.

La convocatoria tuvo como eje el rechazo a la violencia política y el reclamo por la libertad de la expresidenta, además de una fuerte reivindicación del derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.

Durante la jornada, Máximo Kirchner volvió a poner el foco sobre uno de los interrogantes que todavía atraviesan la causa: quiénes financiaron y diseñaron el atentado contra Cristina.

El dirigente cuestionó la falta de avances sobre los responsables intelectuales y económicos del ataque y lanzó una definición que sintetizó el clima del encuentro: “Hoy no solamente está proscripta Cristina: estamos proscriptos todos los que la queremos votar”.

Desde Berisso, la militancia acompañó el planteo y sostuvo que la discusión excede la figura de Cristina. El reclamo apunta, según expresaron, a recuperar la posibilidad de que sea el voto popular el que determine el rumbo político del país.

La jornada también estuvo atravesada por demandas vinculadas con la situación económica y social. Trabajo, poder adquisitivo y mejores condiciones de vida para las familias fueron parte de los ejes planteados por los participantes.

En ese marco, una de las consignas que recorrió el encuentro fue “La bala que no salió, el fallo que sí saldrá”, una frase que vincula el atentado de 2022 con la situación judicial y política que atraviesa la expresidenta.

A cuatro años del ataque, el acto volvió a poner sobre la mesa una discusión que permanece abierta: qué ocurrió detrás del intento de asesinato, hasta dónde llegó la investigación y qué lugar ocupa la proscripción de una dirigente que conserva un importante caudal electoral.

Desde el KM0 del peronismo, la militancia camporista berissense se sumó al reclamo por memoria, democracia y participación política, con una premisa concreta: que las urnas vuelvan a ser el lugar donde se diriman las diferencias y que ningún sector pueda quedar excluido de antemano de la posibilidad de ser elegido.