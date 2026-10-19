Kicillof, Cristina y Máximo: tres actos y una interna que divide al PJ

El peronismo conmemora este sábado 17 de octubre de 2026 los 81 años del Día de la Lealtad con una imagen muy distinta de la unidad que evoca su fecha fundacional. Axel Kicillof convocó a un acto en La Matanza, La Cámpora organiza una movilización frente al domicilio de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner viajó a Chaco para participar de otra celebración. Las tres convocatorias muestran que la disputa por la conducción del movimiento sigue abierta, incluso durante una de sus jornadas más simbólicas. La discusión tiene como horizonte las elecciones nacionales de 2027.

Kicillof apuesta a la estructura de La Matanza

El gobernador bonaerense eligió el polideportivo Juan Domingo Perón, en González Catán, para reunir a intendentes, ministros, legisladores, sindicatos y organizaciones sociales vinculadas con su proyecto político. La organización está a cargo del intendente Fernando Espinoza y de la vicegobernadora Verónica Magario, dos dirigentes con fuerte presencia territorial en el distrito. La convocatoria permitirá observar la capacidad de organización del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio con el que Kicillof busca ampliar su influencia dentro del justicialismo.

La elección de La Matanza tiene una explicación política: se trata de uno de los municipios de mayor peso demográfico y electoral de la provincia de Buenos Aires. Su estructura partidaria constituye un apoyo importante para la construcción del gobernador. Pero el respaldo de una organización territorial no resuelve por sí solo las diferencias de conducción ni garantiza acuerdos sobre candidaturas y propuestas de gobierno. El alcance del encuentro deberá evaluarse también por sus definiciones políticas.

Espinoza y una causa judicial que acompaña la convocatoria

La participación de Fernando Espinoza introduce otro asunto de interés público. El intendente enfrenta una causa penal por presunto abuso sexual a partir de la denuncia presentada por Melody Rakauskas, y su situación procesal ha sido objeto de distintas resoluciones y recursos judiciales. Su papel como organizador del acto plantea preguntas sobre los criterios que utilizan las autoridades partidarias al otorgar protagonismo público a dirigentes que afrontan acusaciones graves. Espinoza no tiene una condena penal por esos hechos y conserva la presunción de inocencia.

El debate no consiste en anticipar el resultado del expediente, que corresponde exclusivamente a la Justicia. La cuestión política es por qué Kicillof considera adecuado mantener al intendente como una de las principales referencias de una celebración provincial. El gobernador puede defender sus alianzas territoriales, pero también debe explicar las decisiones institucionales que adopta cuando esas alianzas generan cuestionamientos públicos. Ambas responsabilidades son diferentes.

La Cámpora pone el foco en Cristina Kirchner

En la Ciudad de Buenos Aires, sectores vinculados con La Cámpora convocaron a una movilización hacia San José 1111, en el barrio de Constitución. Allí, Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria tras la condena dictada en la causa Vialidad. La convocatoria busca mantener a la expresidenta en el centro de la identidad política del kirchnerismo y expresar respaldo frente a su situación judicial.

La concentración tiene también una dimensión partidaria. Cristina continúa siendo una referencia de conducción para una parte importante del peronismo, mientras Kicillof desarrolla una estructura propia. Las diferencias entre ambos espacios abarcan el liderazgo, la estrategia electoral y los mecanismos para tomar decisiones dentro del Partido Justicialista. La realización de actos separados vuelve visibles esas discusiones.

Máximo Kirchner eligió Chaco

El diputado nacional y referente de La Cámpora Máximo Kirchner programó su participación en una actividad en Resistencia, junto al exgobernador y senador nacional Jorge Capitanich. El encuentro fue anunciado en el Club Juventud, donde Kirchner figura como principal orador. Su presencia fuera de Buenos Aires forma parte de una agenda territorial que busca sostener vínculos con dirigentes peronistas de otras provincias.

La distancia geográfica entre los actos no significa, por sí sola, una ruptura definitiva entre sus protagonistas. Sin embargo, las actividades separadas se desarrollan mientras persisten desacuerdos sobre la conducción del PJ y la estrategia hacia 2027. La simultaneidad de las convocatorias refleja la ausencia de una celebración compartida entre los principales sectores del movimiento.

Massa y los intendentes también tienen su propia agenda

El Frente Renovador, referenciado en Sergio Massa, tampoco aparece como organizador de un acto conjunto con las otras corrientes. Distintas coberturas señalan que el exministro de Economía no tenía una actividad pública confirmada para este sábado, después de visitar a Cristina Kirchner el viernes. La falta de una convocatoria unificada muestra que las conversaciones entre los sectores no se han traducido todavía en una agenda política común.

Algunos intendentes intentan mantener vínculos con más de un espacio. Federico Otermín, de Lomas de Zamora, figura entre los dirigentes que prevén participar de actividades vinculadas con Kicillof y con el kirchnerismo. Esos movimientos expresan esfuerzos por conservar canales de diálogo en un escenario donde las diferencias no impiden todos los contactos políticos.

La unidad como consigna y como problema pendiente

El Día de la Lealtad recuerda la movilización del 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores reclamaron la liberación de Juan Domingo Perón. Ocho décadas después, las distintas corrientes del movimiento comparten esa referencia histórica, aunque discrepan sobre su conducción presente. La conmemoración ofrece una oportunidad para examinar cuánto de esa identidad compartida se transforma en acuerdos efectivos sobre organización, representación y políticas públicas.

La discusión cobra importancia frente a las preocupaciones económicas y sociales que atraviesan a la población. Los sectores opositores al Gobierno nacional pueden coincidir en sus críticas a Javier Milei y, al mismo tiempo, mantener diferencias sustanciales sobre las medidas que aplicarían si llegaran al poder. La construcción de una alternativa requiere definir propuestas, responsabilidades y mecanismos de decisión, además de resolver la competencia por los cargos.