Juan Grabois se juega por Kicillof y sacude la interna con Cristina y Máximo

El tablero de reordenamiento interno del peronismo de cara al ciclo electoral de 2027 sumó una ficha de alto peso político. El diputado nacional y referente de la Frente Patria Grande, Juan Grabois, resolvió comenzar a trabajar de manera directa en la construcción de la eventual candidatura presidencial del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La definición estratégica —que incluyó un aviso previo a Cristina Fernández de Kirchner para dejar en claro que no supone una ruptura con su conducción histórica— se visibilizó con una recorrida conjunta por el barrio La Cava, en el municipio de San Isidro, introduciendo un elemento de fuerte presión sobre el esquema que lidera el diputado Máximo Kirchner desde La Cámpora en la República Argentina.

Grabois empieza a construir la candidatura de Kicillof tras notificárselo a Cristina.

El acercamiento entre el dirigente social y el mandatario provincial no implica la disolución de Patria Grande dentro del Movimiento Derecho al Futuro (la corriente que apuntala el armado kicillofista), sino la consolidación de un acuerdo táctico. Ante el complejo escenario judicial que condiciona una postulación de la exmandataria, Grabois plantea la urgencia de estructurar un proyecto nacional competitivo frente a la gestión del presidente Javier Milei.

La movida pretende evitar la parálisis de la oferta opositora en la Provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias, reservándose al mismo tiempo la autonomía para condicionar el programa económico y social del espacio. Patria Grande mantendrá su identidad propia dentro de la alianza con el gobernador.

San Isidro como trinchera: la integración urbana como condicionante del programa

La escenografía elegida para el gesto político buscó dotar la alianza de un claro anclaje de gestión. Durante la caminata por el barrio popular La Cava, Kicillof y Grabois estuvieron acompañados por la referenta en políticas de hábitat Fernanda Miño y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque.

En la parada realizada junto al sacerdote Lucas Schcolnik, el espacio popular fijó su pliego de condiciones: garantizar que el financiamiento para la infraestructura básica de barrios vulnerables, las políticas de urbanización y el programa de "Tierra, Techo y Trabajo" constituyan el núcleo central de las propuestas del peronismo.

Grabois exige que las políticas de hábitat sean prioridad en el programa de 2027.

El aislamiento de Máximo Kirchner y la reconfiguración del PJ bonaerense

El alineamiento de Grabois detrás del gobernador de la provincia más poblada del país sacude los cimientos de la interna que atraviesa al Partido Justicialista.

Al validar a Kicillof como la figura con mayor proyección para encabezar la boleta ejecutiva, el líder de Patria Grande acorta los márgenes de maniobra de La Cámpora, espacio que insistía en postergar la definición de candidaturas en nombre de la centralidad de Cristina.

Si bien persisten las dudas sobre la eventual postulación de Grabois a la Gobernación bonaerense y las conversaciones pendientes con Sergio Massa y el bloque de gobernadores, la convergencia sellada en San Isidro acelera los tiempos de la discusión sucesoria, demostrando que la disputa por el liderazgo peronista ya se juega en la calle.

Lo que tenés que saber sobre el acuerdo Grabois - Kicillof