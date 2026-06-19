Política | 19 Jun Escándalo en el Concejo Deliberante El concejal del PRO Nicolás "Adolf" Morfone propone levantar un muro y aislar a La Plata del Conurbano 14:24 |En esta nota vas a enterarte de la bizarra iniciativa de Nicolás "Adolf" Morfone, un edil PRO/Libertario, que busca separar físicamente a la capital bonaerense del resto del Conurbano. Te contamos los detalles de este proyecto que, lejos de ser una estrategia de seguridad, se convirtió en un rejunte de discriminación y racismo que indignó a toda la provincia.