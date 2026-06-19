viernes 19 de junio de 2026 - Edición Nº5585

Política | 19 Jun

Escándalo en el Concejo Deliberante

El concejal del PRO Nicolás "Adolf" Morfone propone levantar un muro y aislar a La Plata del Conurbano

14:24 |En esta nota vas a enterarte de la bizarra iniciativa de Nicolás "Adolf" Morfone, un edil PRO/Libertario, que busca separar físicamente a la capital bonaerense del resto del Conurbano. Te contamos los detalles de este proyecto que, lejos de ser una estrategia de seguridad, se convirtió en un rejunte de discriminación y racismo que indignó a toda la provincia.

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El nivel de asombro parece no tener techo en la política platense y bonaerense, donde las ideas descabelladas están a la orden del día. El concejal Nicolás Morzone, alias "Adolf" representante del bloque PRO/Libertario, cruzó todos los límites y presentó una propuesta que dejó a la dirigencia con la boca abierta. En un insólito y polémico intento por "combatir la inseguridad", el edil no tuvo mejor idea que sugerir la construcción de un muro para separar físicamente a La Plata del resto de la región.

Como era de esperarse, la vergonzosa iniciativa cayó pésimo, encendió la mecha del escándalo y generó un repudio generalizado en todos los frentes. Lejos de aportar soluciones reales, logísticas o policiales a la crisis que azota a los vecinos, el proyecto destila sentimientos de racismo, odio, clasismo y discriminación que no resiste el menor análisis. Las redes sociales y distintos sectores políticos no tardaron en fulminar a Morzone, acusándolo de promover un discurso de odio barato.

Xenofobia de exportación en La Plata

La idea de emular a Donald Trump, pero en los límites de la capital de la provincia de Buenos Aires, roza lo bizarro y lo grotesco. Para los detractores de esta brutal propuesta, la xenofobia goza de muy buena salud en las mentes de energúmenos que buscan apagar el fuego de la delincuencia con nafta.

Dividir a la sociedad con barreras de cemento no solo es una burla al sentido común de los platenses, sino que estigmatiza de manera violenta a millones de bonaerenses. La indignación es total y muchos exigen que el Concejo Deliberante sancione esta clase de provocaciones que atrasan siglos en materia de derechos y convivencia ciudadana.

Lo que tenés que saber sobre este escándalo:

El protagonista: El concejal Nicolás "Adolf" MorzFone (PRO/La Libertad Avanza) propuso una barrera física para aislar a La Plata con la excusa de la inseguridad.

El repudio: La iniciativa fue fulminada por diversos sectores por destilar un profundo racismo, clasismo y discriminación hacia los bonaerenses.

La crítica: Señalan al edil por fomentar el odio y la xenofobia en lugar de cranear soluciones reales y efectivas contra la delincuencia.
 

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