PBA | Kicillof y Kreplak fundieron IOMA y salen a negarlo, pero el senador Leguizamón les dio un baño de realidad

Aquí te contaremos los detalles del cruce donde el senador Marcelo "Chuby" Leguizamón expuso la verdadera tragedia que viven millones de afiliados bonaerenses: cortes de prestaciones, meses de espera por un turno y un sistema sanitario que se cae a pedazos. Mientras en La Plata defienden un relato de Excel, la salud de los trabajadores estatales está en agonía.

La desconexión del gobierno de Axel Kicillof con la realidad de los bonaerenses ya resulta asombrosa, pero cuando se trata de la salud pública, el nivel de cinismo roza la falta de respeto. En las últimas horas, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, volvió a hacer gala de esa soberbia intelectualoide que caracteriza a la actual gestión provincial.

En lugar de explicar por qué el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) funciona peor que una salita de primeros auxilios abandonada, decidió echarle la culpa a la oposición, asegurando que las críticas responden a "mala intención o desinformación".

La frase, cargada de una insensibilidad alarmante, encendió la mecha en la Legislatura. Fue el senador provincial por La Plata (Octava Sección Electoral), Marcelo “Chuby” Leguizamón, quien recogió el guante y no dudó en exponer la farsa oficialista.

Sin necesidad de grandes discursos tribuneros, el legislador destrozó el relato de Kreplak con una simple apelación a la realidad cotidiana: “¿Mala intención, ministro? Mala intención es ignorar a los miles de bonaerenses que deambulan por clínicas porque les cortaron las prestaciones. Desinformación es creer que el IOMA funciona bien”. Un gancho al mentón que dejó a Kreplak pedaleando en el aire.

Lo que verdaderamente molesta en el Ministerio de Salud es que las críticas no provienen solo de la trinchera política opositora, sino del padecimiento real de los usuarios. Leguizamón lo dejó en claro al recordarle a Kreplak que él mismo padece el sistema como afiliado voluntario: “Sufro exactamente lo mismo que el resto de los afiliados: turnos a meses, falta de medicamentos y falta de coberturas claves. No mientan más”.

Es difícil sostener la ficción de una "provincia en marcha" cuando los docentes, policías y empleados estatales tienen que mendigar atención médica básica porque su obra social, intervenida y desfinanciada, no le paga a los prestadores.

¿Mala intención, @kreplak ? Mala intención es ignorar a los miles de bonaerenses que deambulan por clínicas porque les cortaron las prestaciones. Desinformación es creer que el IOMA funciona bien. Soy afiliado voluntario al IOMA y sufro lo mismo que el resto de los afiliados:… pic.twitter.com/bvw1yuWHqz — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) June 29, 2026

El problema de fondo es que la administración Kicillof parece gobernar desde un simulador, donde los números cierran en las planillas pero la gente se queda sin atención en la calle.

Leguizamón cerró su intervención con una verdad incómoda para el mini gobernador: “El Excel del escritorio no resiste un minuto de calle”.

Si el ministro Kreplak está tan seguro de la "desinformación" generalizada, quizás sea hora de que abandone su atril mediático y se siente a dar explicaciones reales en la Legislatura.

Mientras tanto, el IOMA sigue siendo una caja negra monumental y un verdadero agujero negro para la salud de millones de bonaerenses.