Clausuraron el Mouras de La Plata: la justicia bajó la persiana tras años de denuncias de Politano al clan Mazzacane.

Lo que durante meses fueron denuncias, pedidos de explicaciones y expedientes terminó este viernes con una imagen demoledora para la conducción del automovilismo: la Policía Federal clausurando el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

La clausura la solicitó la UFIJ 17 a cargo de la Dra. María Eugenia Di Lorenzo; la ordenó el Juzg. de Garantías 5 de la Dra. Marcela Inés Garmendia y la ejecutó la PFA. Y está confirmada la clausura por 180 días con “efecto devolutivo”, es decir que ninguna apelación suspende la medida cautelar.

Por orden de la Justicia Federal, los efectivos ingresaron al circuito, dieron plazo a pilotos y equipos para retirar sus pertenencias y dejaron suspendidas las competencias de A.L.M.A., AVZ, Fórmula 5 y TC 2000 Platense previstas para este fin de semana.

Clausuraron el Autódromo Roberto Mouras de La Plata: la Justicia Federal bajó la persiana tras años de denuncias de Julio Politano al clan Mazzacane. pic.twitter.com/kOIlUIJHjg — La Movida Platense (@movida_platense) September 12, 2026

La causa investiga irregularidades administrativas vinculadas con la habilitación del predio y tiene como antecedente directo el allanamiento federal del 17 de mayo, cuando más de 50 efectivos, bomberos y especialistas en delitos ambientales irrumpieron en el Mouras mientras se desarrollaba una fecha de TC Pick Up y TC Mouras.

Para los lectores de PrimeraPágina.info, sin embargo, la historia comenzó mucho antes. El 4 de agosto de 2025 PrimeraPagina.info publicó las graves denuncias del periodista y expiloto Julio Politano, hijo del histórico corredor Francisco “Tano” Politano, quien venía presentando documentación ante distintos organismos sobre el funcionamiento del circuito del kilómetro 49,5 de la Ruta 2.

Politano denunciaba presuntas violaciones a normas municipales y provinciales, cuestionaba las autorizaciones utilizadas para realizar competencias y reclamaba respuestas sobre la situación legal, administrativa y de seguridad del predio.

También apuntaba directamente contra Hugo Mazzacane y reclamaba explicaciones a organismos estatales que, según su denuncia, habían permitido durante años la realización de competencias pese a las irregularidades que decía haber documentado.

La trama adquirió otra dimensión en abril de este año, cuando Hugo y Gastón Mazzacane —presidente y vicepresidente de la ACTC— fueron procesados en una causa federal por presunta evasión tributaria vinculada con Quilmes Tolosa S.A.

PrimeraPágina.info informó entonces que la investigación impulsada a partir de una denuncia del organismo recaudador analizaba maniobras desarrolladas durante años y que el perjuicio fiscal atribuido rondaba los $3.965 millones, con embargos que alcanzaron vehículos, inmuebles y cuentas bancarias.

Ese expediente tributario es diferente de la causa que terminó ahora con la clausura del Mouras y no corresponde mezclarlos judicialmente, pero ambos colocaron simultáneamente bajo una presión inédita a la familia que conduce la ACTC. A ese escenario se agregaron pedidos para desplazar a los Mazzacane de la conducción de la entidad y cuestionamientos internos por la situación judicial de sus máximas autoridades.

El punto de inflexión llegó el 17 de mayo de 2026, cuando PrimeraPágina.info informó en tiempo real el desembarco de la Policía Federal en el Mouras. El procedimiento había comenzado por una denuncia relacionada con el supuesto almacenamiento de combustible sin ajustarse a las normas correspondientes, pero el avance de la investigación incorporó interrogantes sobre las habilitaciones del predio.

Cuatro meses después, aquella redada que parecía otro capítulo del escándalo terminó convirtiéndose en el antecedente inmediato de una decisión muchísimo más grave: la clausura judicial del autódromo.

Y aparece aquí una cuestión política que PrimeraPagina.info también viene planteando: durante años el circuito recibió competencias multitudinarias, visitas oficiales y respaldo institucional del Gobierno bonaerense mientras las denuncias de Politano reclamaban que Provincia explicara cuáles eran los controles, autorizaciones y condiciones bajo las que funcionaba.

La situación personal y judicial de Gastón Mazzacane también forma parte del contexto de crisis que rodea a la conducción de la ACTC, aunque debe mantenerse separada de la clausura. PrimeraPágina.info informó en septiembre de 2024 que una expareja lo había denunciado por presunto abuso sexual, amenazas y otros hechos, denuncia que motivó una investigación judicial y medidas de protección; esa acusación no constituye una condena ni tiene, con la información conocida, relación causal con el cierre del Mouras.

⛔Mazzacane, el Chiqui Tapia de la ACTC:🚘🏁 mafia, corrupción y y negligencia en el autódromo de La Plata🏴‍☠️🔥#laplata #autodromo #CORRUPCION pic.twitter.com/23n6SumZBr — Primera Página (@PrimeraPaginaOK) August 4, 2025

Su relevancia institucional apareció posteriormente en los cuestionamientos de sectores del automovilismo que reclamaron a la ACTC revisar la permanencia de integrantes de la familia Mazzacane en su conducción. La suma de causas, denuncias y conflictos explica la enorme crisis política de la entidad, pero cada expediente debe ser tratado individualmente y respetando el estado procesal de sus involucrados.

Ahora la clausura transforma todas aquellas advertencias en una pregunta imposible de esquivar: ¿cómo pudo uno de los autódromos más importantes del país llegar a este punto mientras durante años recibió competencias nacionales y miles de espectadores? La Justicia todavía no informó oficialmente cuánto permanecerá cerrado el Mouras; versiones recogidas en el ambiente hablan de hasta seis meses, pero ese plazo no está confirmado y una extensión semejante pondría incluso en peligro el Gran Premio Coronación del Turismo Carretera previsto para el 6 de diciembre.

PP viene siguiendo esta trama desde antes de que aparecieran las fajas de clausura: denuncias por habilitaciones y seguridad, procesamiento y embargo millonario de los máximos dirigentes de la ACTC, pedidos de expulsión, una redada federal y ahora el cierre del circuito.

La Justicia deberá establecer responsabilidades; la política deberá explicar qué controles realizó; y la conducción Mazzacane enfrenta desde ahora una imagen que sintetiza la crisis mejor que cualquier denuncia: el Roberto Mouras, su principal bastión deportivo, con las puertas cerradas por orden judicial.